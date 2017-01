Mercato : Six clubs en lice pour Pépé, Angers sort le grand bluff

Dans : SCO, Mercato, OL, OM.

Le dossier Pépé est particulièrement chaud en cette dernière journée de mercato. Le SCO d’Angers a fait savoir par son entraineur que l’ailier ivoirien ne partirait pas cet hiver, ce qui a été annoncé ce mardi en conférence de presse. Un message qui vient contredire de nombreuses informations faisant état d’un accord tout proche avec Hull City au niveau de 10 ME.

De plus, d’autres clubs outre Lyon et Marseille sont arrivés ce mardi, et notamment l’Ajax Amsterdam, Watford et Hambourg annonce Le Courrier de l’Ouest. Dans ces conditions, les clubs français ont assez peu de chances de s’imposer, mais il reste bien évidemment à savoir le club angevin, qui lutte pour son maintien, a finalement décidé de refuser toutes les offres pour conserver son ailier jusqu’à la fin de la saison.