Mercato : L'OM, l'OL et Lille ont perdu au juste prix avec Pépé

Dans : SCO, Mercato, OL, OM, LOSC.

On ne sait pas ce qu'il en sera lors du prochain mercato estival, mais Nicolas Pépé a été le joueurs de Ligue 1 le plus convoité durant la période hivernale des transferts. Mais le jeune joueur angevin va finalement continuer sa route au SCO.

En effet, malgré l'intérêt de quelques-uns des plus gros clubs français (OL, OM et LOSC), et de quelques secondes couteaux anglais (Hull, Watford...), le milieu de terrain de 21 ans n'a pas bougé. Et pour expliquer cela, un motif semble relativement simple, du moins si on évoque les équipes françaises, aucune n'a trouvé le juste prix réclamé par les dirigeants du SCO Angers pour Nicolas Pépé. L'Olympique Lyonnais a poussé le curseur jusqu'à 6ME, mais selon L'Equipe cela incluait de nombreux bonus et l'offre a donc été balayée d'un revers de la main. De son côté, l'Olympique de Marseille a étudié le dossier Pépé ces derniers jours et a même fait une proposition très éloignée aussi des exigences angevines. Enfin, Lille a bien pris des renseignement sur le milieu offensif de 21 ans, mais finalement Luis Campos, le nouveau directeur sportif du LOSC, a estimé que pour l'instant il ne fallait pas s'emballer concernant Nicolas Pépé et a donc vite lâché l'affaire.

Du côté du SCO et du joueur, on sait très bien que tout pourra changer l'été prochain si Nicolas Pépé continue à briller. Et les prix pourraient encore grimper...au moins à l'étranger.