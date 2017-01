Mercato : Angers refuse une offre de l'OL à 6,5ME pour Pépé

Dans : SCO, Mercato, OL.

Bruno Genesio a reconnu mardi soir sur OL TV qu'il trouvait de nombreuses qualités à Nicolas Pépé, le jeune attaquant du SCO Angers susceptible selon lui de jouer aussi bien sur un côté que dans une position centrale. Oui mais voilà, pour s'attacher les services d'un tel joueur polyvalent, il va falloir mettre le prix. Et selon RMC, les 6,5ME plus bonus que l'Olympique Lyonnais vient de proposer ne suffisent pas à convaincre les dirigeants angevins. Autrement dit, cette offre venue de la capitale des Gaules a été balayée d'un revers de la main en attendant probablement mieux.

Cependant, du côté du SCO, on est désormais clairement convaincu que Nicolas Pépé bougera lors de ce mercato d'hiver, d'autant plus facilement qu'il ne jouera pas la CAN avec la Côte d'Ivoire. Olivier Pickeu, manager d'Angers, a reconnu au micro de la radio qu'il sentait bien qu'une grosse offre allait venir de Lyon ou d'ailleurs, et qu'il sera probablement impossible de la refuser. Reste à savoir si cette proposition sera française ou bien si Pépé partira vers l'étranger, et notamment la Premier League où Everton semble vouloir s'inviter dans le dossier.