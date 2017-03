Angers : Moulin se régale et entrevoit le bout du tunnel

Dans : SCO, Ligue 1.

Stéphane Moulin, entraîneur d'Angers, après la victoire contre Guingamp (3-0) : « Il faut reconnaître la valeur de cette équipe de Guingamp, une des rares à nous avoir posé autant de problèmes ces derniers temps. On a eu la réussite qu'il fallait pour rentrer à la mi-temps sans dommage. On défendait trop bas, trop d'espaces entre les lignes donc on a rectifié ça à la pause. J'étais persuadé que l'on était capable de faire mieux et les joueurs l'ont démontré en seconde mi-temps. Nos trois buts sont magnifiques, on aurait pu en marquer d'autres même si le score est sévère pour les Guingampais. Un peu comme pour nous la semaine dernière à Marseille. On a fait un pas supplémentaire, on n'est pas loin de mettre le deuxième pied pour se maintenir en Ligue 1. On a pris 20 points sur les 11 matchs retour, contre 19 dans la phase aller, il ne nous en manque que quelques-uns ».