Angers : Moulin a vu tout ce qu'il n'aime pas contre Metz

Stéphane Moulin, coach d'Angers, après la défaite face à Metz (0-1) : « Je suis déçu du résultat et du contenu. C’est le premier match que l’on manque dans les grandes largeurs. On a tout tenté à la fin, mais c’était top désordonné, trop pauvre techniquement et physiquement. On a été très loin de notre niveau. Aujourd’hui, il y a quelque chose de logique, c’est la victoire de Metz. On va analyser tranquillement le pourquoi de la différence entre le match d’aujourd’hui et celui du week-end dernier. Il y a un contraste que je n’explique pas. Tout ce que je n’aime pas voir dans une équipe de foot, on l’a vu ce soir. C’est quand elle est en difficulté qu’il faut l’aider. Il n’est pas question de les enfoncer, mais d’analyser pour que ça ne se reproduise pas. En Ligue 1, tous les matchs sont difficiles parce qu’on n’a pas de marge. On avait l’occasion d’arriver à 10 points et à l’arrivée on le perd et on a l’impression que c’est un cataclysme. Il faut pondérer. On a manqué notre match. Je regrette que cela arrive chez nous ».