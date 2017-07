Officiel : Amiens vend Aboubakar Kamara à Fulham

Dans les petits papiers depuis plusieurs jours, le transfert d'Aboubakar Kamara d'Amiens à Fulham est désormais officiel. Ce lundi, le club de D2 anglaise a effectivement annoncé la signature du jeune attaquant de 22 ans pour une durée de quatre saisons. Si le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, l'ASC aurait reçu 6 ME pour son meilleur buteur de la saison passée, une vente record pour le club promu en L1.

The Club is delighted to announce the signing of forward Aboubakar Kamara from Amiens for an undisclosed fee.



