FFF : Sanctionné avec John Williams, Amiens jouera bien en L1

Monté en Ligue 1 à l'issue d'un scénario complètement fou, et un but marqué à la 95e minute du dernier match de la saison dernière, Amiens risquait de retrouver la Ligue 2 à cause de John Williams. À la fois agent et dirigeant du club picard, Williams aurait pu coûter la montée au ASC... Mais il n'en sera finalement rien, malgré la réclamation de Lens et de Lorient. En effet, la FFF vient de communiquer sur cette affaire.

« La Commision fédérale des agents sportifs a communiqué ce lundi 10 juillet ses décisions concernant le dossier de l'Amiens Sporting Club. Dans le dossier de l’Amiens SC, la Commission fédérale des agents sportifs a pris les sanctions suivantes : une amende de 1 500 euros à M. John Williams ; la suspension de la licence d’agent sportif de M. John Williams pour une durée de quatre ans ; une amende de 15 000 euros à l’Amiens SC », a fait savoir la Commission de la Fédération, qui retient donc une faute, sans pour autant y inclure une punition sportive.