Amiens : « Il y a tout à améliorer », Pélissier attend du renfort

Dans : ASC, Ligue 1.

Christophe Pélissier, entraîneur d'Amiens, après la défaite contre Angers (0-2) : « Angers a été supérieur et a gagné logiquement. La première mi-temps était cohérente et on aurait pu rentrer au vestiaire avec un score nul. En deuxième mi-temps, après le deuxième but, on a connu un passage à vide qui aurait pu être plus préjudiciable encore. C'était un peu l'énergie du désespoir face à une équipe qui défendait très bien. Dans le domaine offensif, ça a été difficile de peser sur cette défense d'Angers. Cette deuxième mi-temps me laisse un goût d'inachevé. J'espère que des recrues vont arriver sur le plan offensif d'ici la fin du mercato. C'est même impératif d'accueillir deux renforts offensifs. Mais ça n'empêchera pas les pertes de balles au milieu qui ont engendré deux buts ce soir. Il y a tout à améliorer. Je pensais qu'on serait capable de faire une prestation plus aboutie ».