Amiens : Dernier de L1, Pélissier a la positive attitude

Christophe Pélissier, entraîneur d'Amiens, après la défaite face à l'ASSE (3-0) : « Quand on prend 3-0, on ne peut pas dire qu'on a des regrets. Mais il faut positiver. On a parfois fait jeu égal. Il nous manque aussi de la chance avec un poteau, une barre, et un premier pénalty qui me semble peu évident. Non je ne suis pas surpris par le niveau de la Ligue 1. On le savait. Nos deux déplacements d'août sont Paris et Saint-Etienne... ».