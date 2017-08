France : « Un match très positif », Deschamps est soulagé

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, après la victoire contre les Pays-Bas (4-0) : « C'est un match abouti, même s'il restera une péripétie. Ils ont une occasion de la tête avec Robben sur laquelle ils peuvent égaliser. Ils étaient à dix, mais on a fait beaucoup de bonnes choses avec le ballon, il y a eu un effort collectif. C'est un match très positif. On est là, il nous reste neuf points à prendre. À partir du moment où on a le résultat qu'on veut, on s'occupe d'abord de nous. Le fait que la Suède perde là-bas (en Bulgarie, 3-2), ce n'est pas une mauvaise chose », a-t-il déclaré sur TF1.