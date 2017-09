France : Pour Deschamps, c'est la faute à pas de chance

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, après le match nul contre le Luxembourg (0-0) : « Les occasions, on les a, mais on ne les concrétise pas. Ou bien ils ont un peu de réussite. Après, on n’est pas à l’abri sur une ou deux attaques rapides à la perte de balle. Tant qu’ils sont à 0-0, ils y croient. Ils ont peut-être eu de la réussite, mais on doit marquer. On n’a pas eu d’efficacité », a-t-il déclaré sur TF1.