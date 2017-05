France : Pierre Ménès accuse la FFF de racisme envers Benzema

Dans : Equipe de France, Liga, Foot Europeen.

Éloigné de l'équipe de France depuis le mois d'octobre 2015, Karim Benzema subit un délit de sale gueule de la part de la Fédération selon Pierre Ménès.

Très bon cette saison sous le maillot du Real Madrid, et notamment lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions contre l'Atletico (2-1), au cours de laquelle il a sorti une action de grande classe pour sauver les siens, l'attaquant français n'est pas récompensé de ses efforts en étant rappelé en sélection nationale. Mis sur la touche par Didier Deschamps depuis l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, KB9 fait les frais des bonnes prestations sportives des Bleus à l'Euro 2016... Mais pas que. En effet, selon Pierre Ménès, DD ne rappellera plus le buteur de 29 ans à cause d'une certaine forme de racisme.

« Deschamps pense que Benzema nuit au groupe, il veut une équipe de Oui-Oui... Benzema – Griezmann – Mbappé, ça ressemblerait vraiment à une attaque de Champion du Monde. Et les tweets du compte de l'équipe de France qui ne citent jamais Benzema, d'une manière volontaire, ça s'apparente à du racisme... », a déclaré, sur le plateau du Canal Football Club, Pierre Ménès. Le journaliste de Canal+ suit donc la ligne de conduite de Benzema, qui avait déclaré que « Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France » en juin 2016. Le débat est relancé...