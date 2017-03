France : Non l'arbitre n'a pas mis 2 min pour accorder le but..la preuve

Parmi les nombreuses critiques qui sont tombées suite à l'application du vidéo-arbitrage mardi soir lors du match France-Espagne, certains ont mis en cause la lenteur de la décision de Monsieur Zwayer avant de valider le but de Deulofeu, signalé à tort hors-jeu. La chaîne anglaise ITV a sorti son chronomètre et a prouvé qu'il s'était passé seulement 40 secondes entre le moment où le ballon a franchi la ligne du but de Lloris et celui où le but a été accepté. On est donc bien loin des 2 minutes annoncées ici ou là, même si en temps réel l'attente a semblé longue pour tout le monde.

Ok, here we go, this is the amount of time it took the video assistant referee to overrule the offside decision and allow Deulofeu's goal pic.twitter.com/kTLn8LgQdD