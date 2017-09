France : Mbappé et Lemar font kiffer Deschamps

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, PSG, Monaco.

À la veille du match de qualification pour la Coupe du Monde 2018 face au Luxembourg, Didier Deschamps a fait un point complet sur sa ligne d'attaque.

Jeudi dernier contre les Pays-Bas (4-0), l'équipe de France a montré toute sa force de frappe offensive. Grâce à des buts de Griezmann, de Mbappé, et à un doublé de Lemar, les Bleus se sont ouverts la porte pour le Mondial en Russie. Pour conclure le travail en se qualifiant, le sélectionneur tricolore pourra donc compter sur la qualité de ses jeunes attaquants, et notamment sur les talentueux Thomas Lemar et Kylian Mbappé, qui n'en finissent plus d'impressionner.

« Lemar ? Il est en pleine forme. Il sort d'une très belle saison avec Monaco, après être déjà venu en équipe de France. Il avait fait un très bon match en juin contre l'Angleterre et quelques bouts de matchs avant aussi. Il est reparti sur les mêmes bases. Au-delà des deux buts marqués contre les Pays-Bas, ç'a été un joueur important jeudi. Il a marqué des points ? Non. Deux buts, qui nous valent trois points. Mbappé ? Il me bluffe pas. Je ne l'appelle pas par hasard, je sais ce qu'il est capable de faire. Il a encore des étapes à franchir. C'est bien qu'il ait pu marquer son premier but. Il aurait même pu le faire plus tôt. Évidemment qu'il a une marge de progression, mais pour ce qu'il fait déjà à son âge, il fait partie des joueurs un peu hors-norme », a lancé, en conférence de presse, Deschamps, qui estime donc que Lemar et Mbappé sont déjà au niveau, mais qu'ils ont encore des étapes à franchir, sachant qu'ils viennent juste d'inscrire leur premier but en Bleus.