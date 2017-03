France : Giroud, Dembélé... Deschamps donne ses bons points

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, après la victoire contre le Luxembourg (1-3) : « Ce match n'était pas évident. On a eu du mal à mettre du rythme. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu... Mais on a fait ce qu'il fallait. On aurait pu mettre plus de buts pour ne pas se mettre en difficulté comme ça. Mais on a fait l'essentiel en gagnant et en marquant trois buts. Giroud ? Il a mis un doublé. Il vit une saison compliquée avec son club, mais il a souvent été présent avec nous. Ça se confirme. Sur ce type de match, il est efficace. Dembélé ? Après sa dernière sortie très timide contre la Cote d'Ivoire, il a montré beaucoup plus de choses avec du volume et de la percussion. Et dans le groupe, il y a d'autres joueurs susceptibles d'apporter un plus », a-t-il déclaré sur TF1.