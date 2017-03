France : Giroud, Benzema, c'est rien à côté de Mbappé

Dans : Equipe de France, Monaco.

Cette saison, Kylian Mbappé dépoussière tous les records de précocité. Et sous le maillot de l'AS Monaco, il fait même pâlir les plus grands attaquants français.

Mercredi, à Marseille lors de la qualification de Monaco en quart de finale de la Coupe de France (3-4 ap), l'attaquant de 18 ans a une nouvelle fois épaté tout le monde en marquant un but et en délivrant une passe décisive. En pleine bourre après être devenu le deuxième plus jeune Français buteur en Ligue des Champions contre Manchester City (5-3), Mbappé s'approche à grands pas de l'équipe de France. Alors que les Bleus feront leur rentrée internationale le 25 mars contre le Luxembourg, Mbappé pourrait bien intégrer la prochaine liste de Didier Deschamps. Si sa jeunesse et son inexpérience au très haut niveau jouent en sa défaveur, ses statistiques parlent pour lui.

En marquant 13 buts et en donnant 8 passes décisives en 28 matchs cette saison, le jeune monégasque est tout simplement le troisième attaquant français le plus décisif d'Europe, a compilé Ouest France. Décisif toutes les 136 minutes, Mbappé se retrouve derrière le Lyonnais Lacazette (94 minutes) et Antoine Griezmann (121 minutes), mais il devance les deux grands buteurs français que sont Olivier Giroud et Karim Benzema. Une grande performance qui peut clairement lui ouvrir les portes du Château de Clairefontaine !