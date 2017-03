France-Espagne : L'arbitrage vidéo intervient et refuse le but de Griezmann

Dans : Equipe de France.

Pour la première fois de l’histoire, un but de l’équipe de France a été refusé par le biais de l’arbitrage vidéo. Après la pause, sur une remise de Kurzawa, Griezmann pensait avoir ouvert le score. Mais le défenseur parisien était hors-jeu au départ du centre de Jallet, et si le but a été validé dans un premier temps, l’arbitre vidéo est intervenu pour le faire annuler.