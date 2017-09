France : Dugarry applaudit Deschamps et fracasse les joueurs

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Interrogé sur la piètre performance de l'équipe de France face au Luxembourg dimanche (0-0), Christophe Dugarry n'a pas jeté la pierre sur Didier Deschamps, bien au contraire.

En plus de se compliquer la tâche pour la qualification au Mondial 2018, sachant qu'avec un seul point d'avance sur la Suède, la France n'a désormais plus le droit à l'erreur lors des deux dernières journées des éliminatoires, les Bleus ont réalisé un résultat historique... dans le mauvais sens terme. La faute à qui ? Si depuis dimanche soir, tout le monde est pointé du doigt, Christophe Dugarry a tenu à défendre Didier Deschamps, qui a au moins le mérite de tenter de nouvelles choses en ce début de saison.

« Il y a un sentiment de gâchis. Le match le plus difficile était celui contre les Pays-Bas. Il a été magnifiquement gagné même si on a vraiment senti la supériorité des Français quand les Bataves ont été à dix. Il y a eu des faillites individuelles, techniques notamment. Tomber sur Deschamps pour ses deux compositions d’équipe, je trouve que c’est assez sévère. Tout n’a pas fonctionné. L’animation offensive contre le Luxembourg n’était pas bonne, et cela peut être imputé à Didier Deschamps, avec ces joueurs qui rentrent systématiquement, avec tout le monde qui se retrouve tous dans l’axe. À un moment donné, il faut aussi respecter les consignes. Il y a des choses à améliorer dans cette organisation-là. Je ne veux pas, sous prétexte que les choses ont un peu moins marché que l’on change tout et que l’on revienne à un système à trois. Il faut travailler avec ce système-là, avec le retour de Dembélé, avec Mbappé dans l’axe. On s’est trop marché sur les pieds. Il n’y avait pas assez de monde dans la surface de réparation. Il y avait des choses à faire », a lancé, sur les ondes de RMC, Dugarry, qui remet donc seulement en cause certains joueurs de l'équipe de France, comme Kurzawa, Griezmann, Giroud et Pogba.