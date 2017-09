France : Daniel Riolo demande la tête de Paul Pogba

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Questionné sur la triste performance de l'équipe de France face au Luxembourg dimanche (0-0), Daniel Riolo a désigné Paul Pogba comme le principal responsable de cette déroute.

74 % de possession de balle, 32 tirs, 8 cadrés pour zéro but... Les statistiques des Bleus contre le Luxembourg sont affligeantes, comme le résultat final (0-0). En ne gagnant pas contre le Duché, la France a même dépoussiéré une très vieille marque puisque le Luxembourg n'avait plus accroché les Tricolores depuis 1914. Et dans cette faillite historique, il y a forcément des responsables. Parmi les joueurs, Paul Pogba est notamment pointé du doigt. Incapable de faire la différence, le milieu de terrain n'a pas, et n'a jamais eu, le niveau pour avoir un statut de grand joueur en équipe de France, selon Daniel Riolo.

« Ce match fou à la base, est devenu un match historique... Le problème ? Je m’interroge toujours sur les choix bizarres de Deschamps. Pour Pogba, je me demande pourquoi il garde son immunité permanente, alors qu'il n'a aucune influence sur l'équipe. Je ne comprends pas ce qu'il fait sur le terrain. Même après la victoire 4-0 contre les Pays-Bas, j'avais cette interrogation sur Pogba. Pour lui, j'attends toujours que quelqu'un m'explique en quoi il est formidable ? Quelle solution pour le remplacer ? Je pense à Rabiot aux côtés de Kanté, si DD garde ce système à deux milieux », a lancé, sur les ondes de RMC, le journaliste, qui estime donc que la suspension de Pogba pour le prochain match contre la Bulgarie, à cause d'un carton jaune reçu contre le Luxembourg, est une bonne chose pour les Bleus.