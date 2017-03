France : Comment Barcelone a changé Umtiti

Dans : Equipe de France, Liga, OL.

Présent en conférence de presse ce dimanche après la victoire des Bleus contre le Luxembourg (1-3), Samuel Umtiti s'est confié sur sa bonne acclimatation au sein du FC Barcelone.

Samedi, pour son premier match de l'année 2017 sous le maillot de l'équipe de France, Samuel Umtiti s'est montré solide et propre. Une prestation à l'image de sa première saison au Barça. Transféré de l'Olympique Lyonnais pour 25 millions d'euros lors du dernier mercato estival, le défenseur central a rapidement été adopté en Catalogne. Très bon et titulaire en puissance sous les ordres de Luis Enrique, Umtiti a même été élu meilleure recrue blaugrana de la saison. Un honneur pour l'international français, qui s'épanouit pleinement au FCB à seulement 23 ans.

« Dans mon style de jeu, j’ai évolué, vu qu’à Barcelone on joue vraiment différemment, en attaque et en défense. J’ai donc évolué sur pas mal de niveaux, même sur l’intelligence de jeu. Et puis c’est vrai que, quand tu joues à Barcelone, tu prends pas mal d’expérience car tu côtoies beaucoup de grands joueurs à l’entraînement", a déclaré l’ancien Lyonnais, avant d’expliquer que son coéquipier Gerard Piqué était "vraiment un exemple. Dès le premier match, où je ne jouais pas, je regardais ce qu’il pouvait faire. Et on se parle beaucoup, que ce soit en dehors ou sur le terrain », a lancé Umtiti, qui estime donc avoir franchi un véritable pallier depuis son arrivée à Barcelone.