France : Cet oublié des Bleus qui n'a pas renoncé

Dans : Equipe de France.

Annoncé comme un possible revenant en France en raison de contacts avec l’OM, Yohan Cabaye est finalement resté à Crystal Palace, où il n’est plus un joueur prépondérant dans un club qui met le bleu de chauffe pour tenter de se maintenir. Pas de quoi retrouver grâce aux yeux de Didier Deschamps, lui qui n’a plus joué une seule minute chez les Tricolores depuis la demi-finale de l’Euro 2016 face à l’Allemagne. Sur la chaine L’Equipe, l’ancien lillois et parisien est bien conscient que la Coupe du monde 2018 s’éloigne dans ces conditions, même si tout n’est pas perdu.

« Je suis dans un secteur du jeu où il y a beaucoup de concurrence, si ce n’est la plus forte concurrence. Mais je ne m’avoue pas vaincu, je ne lâche pas et je ne lâcherai pas. Il faut avoir une certaine lucidité. Les résultats du club sont beaucoup moins bons, il y a des joueurs qui arrivent et qui sont au top de leur forme. Mais la France sera toujours un objectif. J’ai vécu de très, très grands moments et j’espère en revivre d’autres. J’ai un vécu, j’ai de l’expérience, il ne faut pas tout jeter », a prévenu celui qui, comme Morgan Schneiderlin, paye sa baisse de régime mais aussi l’éclosion de joueurs comme N’Golo Kanté et Adrien Rabiot notamment.