France : Benzema, Ribéry, Nasri, tous sélectionnables pour Le Graët !

Dans : Equipe de France.

Commentant la décision de la Cour de Cassation, qui a donné gain de cause à Karim Benzema dans l'enquête sur l'affaire de la sextape de Valbuena, Noël Le Graët s'est réjoui de savoir que le joueur du Real Madrid pouvait espérer échapper à une condamnation. L'occasion pour le président de la Fédération Française de Football de rappeler que jamais rien ni personne n'avait empêché Didier Deschamps de convoquer Karim Benzema chez les Bleus, pas plus que d'autres joueurs.

« Je me réjouis pour Karim Benzema. J'ai toujours souhaité que ce garçon se porte bien. Si on pouvait ne plus parler de lui dans cette affaire-là, je serais ravi. C'est une décision qui le soulage et on est plutôt content pour lui. Mais ce qui ne veut pas dire que j'oublie Mathieu Valbuena. La Fédération reste solidaire de ses joueurs, a expliqué à l’AFP, le patron de la fédération avant d’être encore plus précis. Cela ne change rien pour nous. Karim Benzema n'est pas suspendu par la Fédération, je l'ai dit 50 000 fois. Il est sélectionnable. Nasri est sélectionnable, Ribéry est sélectionnable, et plein d'autres.»