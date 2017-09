Espoirs : La France s’évite une honte XXL

Dans : Equipe de France.

Ce mardi au Mans, la France lançait sa campagne éliminatoires à l’Euro 2019, et ce fut très compliqué. Les Tricolores bénéficiaient d’un pénalty dès la deuxième minute, action sur laquelle un défenseur kazakh était exclu. Mais Harit manquait le pénalty, et malgré cette supériorité numérique, c’est l’équipe visiteuse qui ouvrait le score sur une ouverture en profondeur, par Zhalmukan (51e). Il fallait attendre les 20 dernières minutes pour voir le réveil français, par Terrier auteur d’un triplé (71e, 81e et 84e) et Bamba (74e). Avec ce succès, les Tricolores démarrent bien, du moins au niveau comptable, surtout que le Luxembourg a déjà surpris avec sa victoire en Bulgarie (0-1).