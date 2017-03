EdF : Tolisso fait un aveu sur sa performance avec les Bleus

Dans : Equipe de France, OL.

Convoqué pour la première fois en équipe de France, Corentin Tolisso n’a pas joué contre le Luxembourg, mais a eu les honneurs d’une titularisation contre l’Espagne lors d’un match amical de prestige au Stade de France.

Un moment fort pour le Lyonnais, qui vivait là sa première sélection. Pourtant, sur le terrain, cela s’est plutôt mal passé avec très peu de ballons à utiliser face à une équipe espagnole qui en a largement eu la possession. Et une défaite logique 0-2 au bout. Résultat, un peu de frustration, et le sentiment de ne pas avoir pu montrer au sélectionneur ce qu’il pouvait apporter, notamment offensivement.

« Satisfait de mon match ? Oui et non. Je n’ai pas touché énormément de ballons, mais je n’en ai pas beaucoup perdu. J’aurais aimé apporter plus offensivement. Je suis aussi déçu du résultat. C’est toujours rageant de perdre. L’ambition maintenant ? Quand on a goûté une fois, c’est certain qu’on veut y retourner. L’objectif est d’être appelé à chaque sélection et de faire la Coupe du Monde en 2018 », a confié le milieu de terrain au site officiel de son club. Pour accomplir cette mission, il faudra effectuer une saison de premier choix, avant de parvenir à se montrer aussi décisif sous le maillot tricolore qu’avec celui de l’OL.