EdF : Rabiot pour faire oublier Pogba, Domenech y croit

Dans : Equipe de France, PSG.

Début octobre, l’Equipe de France jouera son avenir en Bulgarie dans un match décisif pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde en Russie. Pour cette rencontre, Didier Deschamps devra composer son équipe sans Paul Pogba, blessé et suspendu. Titulaire au côté de Ngolo Kanté lors des deux derniers matchs, le milieu de terrain de Manchester United pourrait être remplacé par Adrien Rabiot à Sofia.

Pour Winamax, Raymond Domenech a livré son sentiment sur la possible titularisation du Parisien chez les Bleus. « Il peut y prétendre car il a le potentiel. Mais au niveau des milieux de terrain, il y a beaucoup de monde et donc beaucoup de concurrence à ce poste. Le fait de jouer à Paris et d’être un titulaire indiscutable dans un club de ce standing peut cependant le rapprocher d’une place dans le onze de départ des Bleus pour 2018 » a confié l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France, qui n’oublie pas que d’autres joueurs comme Tiémoué Bakayoko, Blaise Matuidi ou encore Corentin Tolisso peuvent également prétendre à une place de titulaire pour remplacer Paul Pogba.