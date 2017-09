EdF : Pogba manque une action, Riolo l’allume

Dans : Equipe de France.

Dans l’une de ses partitions les plus abouties, l’équipe de France a totalement fait exploser en vol une formation des Pays-Bas certes loin de son meilleur niveau, mais qui avait aussi dans son rang des joueurs qui évoluent dans des grands clubs européens. Quasiment tous les joueurs tricolores ont été au rendez-vous, mais cela n’a pas empêché Daniel Riolo d’égratigner notamment Paul Pogba. Plutôt intéressant dans sa manière de déséquilibrer l’adversaire et de combiner, le milieu de terrain de Manchester United a fait une action d’éclat en seconde période, mais mal terminée puisqu’il a tiré sur le gardien alors qu’une passe latéral offrait un but tout cuit à Coman. Une action pleine d’indication pour le consultant de RMC.

« Et Pogba? Je ne comprends toujours pas. Il a l’air de pouvoir faire ce qu’il veut, mais il fait quoi au juste? L’action qu’il s’offre en débordant tout le monde et en se présentant devant le gardien n’est-elle pas le symbole de ce qu’il est? S’il marque, c’est un but qui passe en boucle à la télé. Son agent Raiola s’invite au 20H pour demander le Ballon d’or! Mais il n’a pas marqué. Il peut, il doit donner le ballon, car c’est un but tout fait! Pogba n’est pas le meilleur de l’équipe, loin de là. La vedette du soir, c’est Lemar », a rappelé Daniel Riolo, histoire de rappeler que l’efficacité du Monégasque et sa sobriété avaient permis aux Bleus de s’imposer au Stade de France.