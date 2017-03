EdF : Pierre Ménès ne sait plus quoi faire de Giroud

Dans : Equipe de France.

Remplaçant à Arsenal, Olivier Giroud a quand même gardé la confiance du sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps.

De nouveau confronté aux critiques, l’attaquant des Gunners a encore parfaitement répondu. L’ancien Montpelliérain a profité de sa titularisation au Luxembourg (1-3 pour les Bleus) samedi pour inscrire un doublé et faire taire ses détracteurs. A l’image de Pierre Ménès, qui ne sait plus trop quoi penser.

« Ce match aura au moins permis à Olivier Giroud, auteur d’un doublé, d’alimenter un peu plus le débat à son sujet, a commenté le consultant dans sa chronique pour CNEWS Matin. D’un côté, il est incompréhensible qu’il soit appelé en équipe de France au regard de sa situation en club. Des joueurs comme Alexandre Lacazette, Anthony Modeste ou encore Moussa Dembélé méritent davantage d’être convoqués sur la qualité de leur saison. »

Le paradoxe Giroud

« Mais, d’un autre côté, on ne peut pas occulter son passé et ses statistiques avec les Bleus. L’attaquant d’Arsenal restera un cas à part, comme il y en a souvent dans la vie d’une sélection. C’est un peu le «Miroslav Klose» français : pas toujours brillant et titulaire en club, mais si précieux et utile en équipe nationale », a reconnu Pierre Ménès, qui comprend la décision de Deschamps.