EdF : Pierre Ménès décerne son bonnet d'âne à Payet

Dans : Equipe de France, OM.

Au lendemain du match Luxembourg-France, et fidèle à la tradition, Pierre Ménès a donné ses notes aux joueurs tricolores. Et un seul joueur français n'a pas eu la moyenne, il s'agit de Dimitri Payet. Si Lloris, Sidibé, Koscielny et Matuidi atteignent tout juste la moyenne avec un 5 sur 10, Dimitri Payet est lui gratifié de la plus mauvaise note de la formation de Didier Deschamps, à savoir 4 sur 10. Une note que Pierre Ménès a bien évidemment justifiée histoire de ne pas juste passer pour le méchant de service.

« Payet a confirmé qu'il avait du mal à retrouver son niveau de West Ham. Même s'il a fait une bonne passe qui aurait dû être décisive pour Griezmann en première période, il n'a pas vraiment réussi à s'imposer sur le plan physique et même sur le plan technique », écrit, sur son blog Pierre Ménès concernant le joueur de l’Olympique de Marseille. Dimitri Payet aura peut-être l’occasion de faire changer d’avis le consultant de Canal+ mardi contre l’Espagne.