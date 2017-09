EdF : Payet fait une annonce de taille sur son avenir en Bleus !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, Foot Europeen, OM.

Sa qualité de passe et ses frappes de loin auraient pu être de précieux arguments pour percer le coffre luxembourgeois dimanche soir à Toulouse. Trop juste physiquement suite à une blessure à la cuisse pour être dans le groupe de Didier Deschamps, Dimitri Payet a sans doute été frustré, comme tous les supporters des Bleus, devant sa télévision. En concurrence avec Thomas Lemar dans le 4-4-2 du sélectionneur national, le Réunionnais a confié dans les colonnes de So Foot qu’il pourrait prendre sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2018 en Russie.

« Le Mondial 2018 est la dernière étape de mon aventure avec les Bleus. Si j'arrive à être dans ce wagon-là et à vivre une première Coupe du monde, je vais mordre dedans. Je sais qu'avec tous ces petits jeunes pétris de talent, au vu de mon âge, ça sera un objectif difficilement atteignable de prétendre à l'Euro deux ans plus tard » a confié le capitaine de l’OM, conscient qu’à déjà 30 ans et avec l’incroyable concurrence à son poste chez les Bleus, l’Euro 2020 est bien loin.