EdF : Les secrets de Giroud pour éviter le carton rouge

Remplaçant à Arsenal, Olivier Giroud vit une saison difficile. Frustré, l’attaquant des Gunners aurait pu retomber dans ses travers.

Ceux qui le faisaient sortir de son match lorsque les choses tournaient mal. « C'est un comportement qui a pu, il y a quelques années, m'habiter en match. Je pouvais parfois sortir de la rencontre, perdre le fil, a raconté l’ancien Montpelliérain à L’Equipe Magazine. Ça se terminait soit par un carton rouge soit par un enchaînement de gestes négatifs, nuisible à ma concentration. J'ai appris à travailler sur moi pour éviter de me laisser polluer par des sentiments négatifs. »

Ses secrets ? Sa foi, ainsi qu’un livre. « La bonne référence pour moi, c'est plutôt "Un moment avec Jésus, de Sarah Young". Grâce à ce livre, je partage chaque jour un échange avec Jésus. Ça me permet de bien entamer ma journée. À chaque journée correspond un texte, une pensée », a confié Giroud, qui s’est fait tatouer une pensée biblique sur le bras : « l'Étoile est mon berger, je ne manquerai de rien ». Une phrase qui ne le quitte jamais, y compris sur le terrain.

Quand Giroud s’adresse à Jésus

« Il m'arrive de prier en plein match, oui, a-t-il reconnu. Parfois, tout ne va pas comme tu voudrais, tu sollicites l'aide de Jésus. Ça me fait du bien pour me reconcentrer. Me focaliser sur l'essentiel. Lui parler me permet de faire le vide. Ça ne dure que quelques secondes, mais ça m'aide à évacuer ma frustration. » Annoncé titulaire contre le Luxembourg ce samedi soir, l’avant-centre de l’équipe de France devra garder son sang-froid face à un adversaire probablement regroupé dans sa moitié de terrain.