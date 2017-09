EdF : Les Bleus en Russie, ça va faire mal annonce Pierre Ménès

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Séduisante contre les Pays-Bas (4-0) jeudi à Saint-Denis, l’équipe de France a inversé la situation dans son groupe des éliminatoires du Mondial 2018.

Désormais, les Bleus ont leur destin entre les mains avant la réception du Luxembourg dimanche soir. Ce n’était pourtant pas gagné au vu des circonstances du match face aux Oranje. Battus par la Suède (2-1) en juin dernier, les hommes de Didier Deschamps, sous pression, devaient composer avec quelques absences ou méformes. Pas de quoi perturber une sélection tricolore si rassurante que Pierre Ménès la voit déjà cartonner en Russie.

« Eh bien finalement, j’avais tort de m’inquiéter. Après une première mi-temps un petit peu ronronnante, les Bleus ont dominé ce match dans tous les domaines, physiquement, techniquement et tactiquement, a commenté le consultant sur son blog Canal+. On a notamment vu beaucoup de combinaisons sur les côtés. Les duos Kurzawa-Lemar à gauche et Sidibé-Coman à droite ont bien combiné et écarté le jeu, ce qui a offert des possibilités offensives supplémentaires et occasionné de nombreuses situations dangereuses devant le but néerlandais. »

« Si l’EdF prend confiance... »

« Quand on voit les joueurs qui étaient sur le terrain, ceux qui étaient sur le banc et ceux qui étaient absents, on se dit quand même que cette équipe de France, si elle prend confiance en ses moyens techniques et sa puissance offensive, doit pouvoir faire une sacrée Coupe du Monde en Russie, a prévenu Ménès. A l’image de Mbappé, qui a certainement retourné l’opinion française et ceux qui commençaient à geindre de son choix de rejoindre Paris. Il a montré à tout le monde, en un quart d’heure de jeu, qu’il était un immense joueur. » Un atout supplémentaire pour des Bleus prometteurs.