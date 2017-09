EdF : La note indécente de Lemar, l'homme qui valait 100 ME

Dans : Equipe de France, Monaco.

Titulaire face aux Pays-Bas alors que son nom se retrouvait surtout dans la rubrique pour un transfert de dernière minute, avec des offres annoncées à près de 100 ME, Thomas Lemar n’a pas été le moins du monde perturbé par son avenir.

Le milieu offensif des Bleus a régalé tout au long de la rencontre, signant même un doublé dont un but exceptionnel avec une reprise de volée téléguidée dans la lucarne néerlandaise. Un match quasiment parfait qui lui a valu la meilleure note des Bleus dans les journaux. L’Equipe lui met carrément un très rare 9/10, tandis que Le Parisien lui met aussi la meilleure note, avec 8. Griezmann, Kanté et Sidibé ont été parmi les mieux notés dans la presse, tandis que c’est Lloris qui s’est retrouvé avec la note la plus basse, en raison principalement de son peu de travail à effectuer, mais aussi d’une relance au pied toujours aussi inquiétante.