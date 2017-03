EdF : La défense des Bleus effraie cette légende !

Dans : Equipe de France.

La France s'est imposée 3 à 1 samedi soir au Luxembourg et c'est bien là l'essentiel. Mais tout n'a pas été rose du côté des Bleus, c'est une évidence. Défenseur de légende de l'équipe de France, Marius Trésor a regardé ce match qualificatif pour le Mondial 2018 et s'il a apprécié le sérieux des Tricolores, l'homme aux 65 sélections, dont 23 comme capitaine, pointe du doigt un gros souci défensif. Un sujet qui titille très sérieusement celui qui est désormais dans le staff des Girondins.

« Je n’ai vraiment pas aimé le but encaissé et plus globalement les difficultés rencontrées sur les coups de pied arrêtés du Luxembourg. A 2-1, on concède une occasion énorme et, heureusement pour l’équipe de France, le Luxembourg n’en profite pas puisque le joueur rate le ballon. C’est terrible de voir ce qu’est capable de faire cette équipe de France en attaque et, en même temps, de souffrir autant en défense comme en fin de première période. Je ne sais pas si c’est de la concentration ou autre chose mais je ne me l’explique pas. Je vois ça avec l’équipe de France, je l’ai déjà observé avec Bordeaux en championnat. C’est terrible. Comment peut-on défendre aussi mal ? Même Didier Deschamps a reconnu qu’il y avait eu un problème avec les coups de pied arrêtés. Il faut vite le corriger ; cela peut être vraiment très problématique à l’avenir face à de bonnes équipes », prévient Marius Trésor, qui voit le match amical de mardi contre l’Espagne comme un très bon test pour la défense tricolore dans ce domaine très précis.