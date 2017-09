EdF : Kurzawa l'avoue, il a tout raté face au Luxembourg

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, Foot Europeen.

41 ballons perdus, aucun centre réussi… Face au Luxembourg, Layvin Kurzawa a livré une bien pâle prestation dans son couloir gauche. Le défenseur gauche du Paris Saint-Germain n’a pas franchement saisi l’occasion de marquer des points en l’absence de Benjamin Mendy, forfait pour ce rassemblement. Après la rencontre, celui qui a donc débuté les deux matchs à la place du défenseur de Manchester City était conscient d’avoir tout raté.

« On est tombé sur une équipe qui avait peut-être plus envie. Peut-être avait-on aussi laissé des forces contre les Pays-Bas. On n’a pas fait ce qu’il fallait, on a eu beaucoup de déchet, à commencer par moi sur mes centres. Le Luxembourg a fait le match qu’il fallait, ils ont bien défendu. On n’a pas été en réussite et ça a même failli nous coûter cher en fin de match avec ce poteau » a confié le joueur en zone mixte après la rencontre. Assurément, Benjamin Mendy a sa place bien au chaud pour les rendez-vous décisifs d’octobre face à la Bulgarie et la Biélorussie.