EdF : Fan de Thauvin, Dugarry lui ferme la porte des Bleus

Dans : Equipe de France, OM.

Auteur d’une saison remarquée à l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin fait partie des joueurs qui peuvent prétendre à une première sélection lors du prochain rassemblement de l’équipe de France.

Sa régularité et surtout son efficacité (8 buts et 6 passes décisives en L1) n’ont sûrement pas échappé au sélectionneur Didier Deschamps. En tout cas, les qualités de percussion de l’ancien Bastiais ont tapé dans l’oeil de Christophe Dugarry qui n’hésite pas à applaudir le Marseillais.

« Je suis convaincu que Thauvin réalise une saison exceptionnelle, il me démontre que c’est un excellent joueur et qu’il a du mental, a encensé le consultant de RMC. Il a tenu son équipe tout seul en première partie de saison. C’est un joueur qui peut compter. Il est en train de confirmer, dans un contexte marseillais, qui n’est jamais facile. Marseille, c’est un contexte à part. Pour ça, bravo et félicitations à lui. » Pourtant, Dugarry estime que Thauvin ne mérite pas encore une convocation.

« Encore une demi-étape à franchir »

En effet, l’ancien international français, qui n’a pas oublié l’échec du gaucher à Newcastle, attend une confirmation au plus haut niveau. « Thauvin, je trouve qu’il a beaucoup progressé. Je l’attends la saison prochaine, avec une grosse équipe dans le Champions Project, il y aura plus de références pour découvrir l’équipe de France, a confié Duga. Je pense qu’il a encore une demi-étape à franchir. Je pense qu’il aura des sélections, mais à un moment ou à un autre, il faut arriver costaud en Bleu. Je ne suis pas persuadé que ce soit le bon moment. » D’autant que les concurrents sont très nombreux à son poste.