EdF : Enfin l'heure de Ngolo Kanté chez les Bleus ?

Dans : Equipe de France.

Réclamé depuis de nombreux mois maintenant, Ngolo Kanté pourrait enfin avoir réellement sa chance en Equipe de France. Toujours indiscutable à Chelsea, l’ancien milieu défensif de Leicester devrait être titulaire pour le choc entre les Bleus et les Pays-Bas, jeudi soir au Stade de France dans le cadre du match décisif pour la qualification à la Coupe du Monde 2018, selon les informations du journal L’Equipe.

Le quotidien indique que celui qui évoluait encore à Caen il y a deux ans devrait être préféré à Blaise Matuidi, remplaçant à la Juventus Turin depuis son arrivée. Dans un 4-2-3-1 (ou 4-2-2), Ngolo Kanté devrait être aligné au côté de Paul Pogba, qui réalise un début de saison impressionnant à Manchester United. Difficile cependant de savoir qui composera l’attaque des Bleus en l’absence de Dimitri Payet et d’Ousmane Dembélé, mais celle-ci devrait être articulée autour d’Antoine Griezmann et d’Olivier Giroud. Sur les ailes, Florian Thauvin et Thomas Lemar pourraient débuter, mais Nabil Fekir et Kylian Mbappé postulent également à une place dans le onze…