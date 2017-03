EdF : Dugarry dénonce l’hypocrisie de Deschamps avec Benzema

Dans : Equipe de France.

Longtemps écarté de l’équipe de France après l’affaire Mathieu Valbuena, Karim Benzema est redevenu sélectionnable depuis plusieurs mois.

C’est du moins ce qu’affirme Didier Deschamps, même si le sélectionneur des Bleus continue d’ignorer l’attaquant du Real Madrid pour le bien de son équipe. Et le discours est identique chez le président de la FFF Noël Le Graët qui, cette semaine encore, a annoncé que le Merengue reviendrait tôt ou tard en sélection. Une étrange situation qui commence à agacer Christophe Dugarry.

« Il n’y a que des déclarations positives de Deschamps ou de Le Graët autour de Benzema et, à l’arrivée, tu ne le sélectionnes jamais. A un moment ou un autre, j’ai l’impression que Deschamps entretient un flou, ça m’agace, a réagi l’ancien international tricolore sur RMC. Je me mets à la place du joueur… Ça fait un an et demi qu’il n’est pas sélectionné, qu’il n’est pas sélectionnable, même si on nous explique que oui. Enfin, vu son niveau, s’il était sélectionnable, il serait sélectionné. A un moment, le sélectionneur doit aussi décider. »

Deschamps doit trancher

« Quand tu as un joueur aussi talentueux, il a le droit d’avoir une explication qui tienne la route, qui soit fiable. (...) Si on ne le prend pas parce qu’on estime qu’il peut semer la zizanie, il faut le dire. Ça fait un an et demi qu’il attend, a rappelé Dugarry. La justice est longue, et c’est à son détriment. (...) A l’arrivée, c’est un gamin qui n’a pas été condamné et qui se retrouve à ne pas jouer en équipe de France depuis un an et demi. Je trouve que ça commence à faire beaucoup d’acharnement. » La prochaine liste de Deschamps à la fin du mois pourrait mettre un terme au calvaire de Benzema.