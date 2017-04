EdF : Deschamps fait déprimer Benzema témoigne Zidane

Dans : Equipe de France.

Au Real Madrid, tout va bien pour Karim Benzema. Délesté de quelques kilos, l’attaquant français se montre régulièrement décisif avec les Merengue.

Même s’il a dû céder sa place assez rapidement contre le Bayern Munich (4-2, a.p.) mardi, en quart de finale retour de la Ligue des Champions, pour des raisons tactiques, l’ancien Lyonnais fait le bonheur de son entraîneur Zinédine Zidane. Seule ombre au tableau, Benzema n’a toujours pas les faveurs du sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps. Et ce malgré sa demande d’explications du mois dernier. Une situation qui affecte l’international tricolore.

« Oui, il est touché parce qu’il a envie de revenir avec cette équipe, a témoigné Zidane au micro de Canal+. C’est un joueur qui peut jouer, on sait le joueur qu’il est, et lui a envie de revenir en équipe de France, il aime cette équipe. Après, il faut aussi accepter les choix d’un sélectionneur, d’un entraîneur, d’un entourage. (...) Ce qu’il fait est exceptionnel, moi je suis heureux de l’avoir avec moi. » Officiellement, « KB9 » n’est pas convoqué pour des raisons sportives, et non pour sa mise en examen dans l’affaire Mathieu Valbuena.