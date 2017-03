EdF : Deschamps entrouvre la porte à un retour de Benzema

Dans : Equipe de France, OL.

Durant le mois de mars, l'équipe de France va se remettre en action à l'occasion d'un match de qualification pour le Mondial 2018 contre le Luxembourg, le 25 mars, puis trois jours plus tard en amical face à l'Espagne. Didier Deschamps va donc plancher sur sa liste, même si le sélectionneur a déjà un groupe bien en place. Mais comme à chaque fois que les Bleus jouent, la question d'un possible retour de Karim Benzema se pose. Ce mercredi, répondant au Parisien, Didier Deschamps affirme qu'il peut à tout moment faire revenir l'attaquant français du Real Madrid et qu'en aucun cas la porte de l'équipe de France est fermée à Karim Benzema.

« Si j’estime que c’est bien pour la sélection de rappeler Karim, je le ferai. Je fais seulement des choix sportifs en me demandant s’ils vont dans l’intérêt de l’équipe de France. L’institution est au-dessus de tout. Il s’est passé ce qu’il s’est passé, mais je n’ai pas de rancoeur envers lui. D’autres joueurs ont pu faire des déclarations déplacées à mon encontre et ça ne m’a pas empêché de les reprendre. Une sélection, ce n’est pas « lui, je l’aime, lui, je ne l’aime pas ». Il demeure l’un des meilleurs attaquants français. Rien n’est impossible. Lassana Diarra est bien resté cinq ans éloigné des Bleus et puis il est revenu. Nul ne sait de quoi demain sera fait. Il n’y a pas de date », a prévenu Didier Deschamps, conscient que son choix sera forcément très commenté, le cas Karim Benzema ne laissant personne indifférent.