EdF : Benzema exige que Deschamps s'explique !

Mis à l'écart de l'équipe de France depuis son implication dans le cadre de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema a visiblement décidé de vider son sac. Et à quelques jours de l'annonce par Didier Deschamps de la liste des joueurs retenus pour les trois ultimes rencontres des Bleus pour cette saison 2016-2017, l'attaquant français du Real Madrid ne fait pas dans la langue de bois sur ce sujet. Répondant à L'Equipe, Karim Benzema estime scandaleuse la manière dont il est traité. Il réclame une explication franche avec le sélectionneur national.

Car c'est cette absence de communication avec Didier Deschamps qui exaspère plus que tout le joueur madrilène. « On a déjà eu par le passé, lui et moi, de vraies discussions qui ne sont pas sorties. Il le sait. C'est toujours resté entre nous. Je le connais bien, quand même. Mais il y a un manque de cohérence dans ses propos. Il ne peut pas dire – il y a un an – que « tous les pays nous envient Benzema » et, quelques semaines plus tard, changer de discours et d'option. Il connaît le foot. Je ne le comprends pas. Ça ne tient pas debout. C'est pour ça que je ne veux d'explications de personne, de personne, de personne d'autre (il martèle) à part le sélectionneur. Les autres disent que je suis sélectionnable, sauf lui. Si le sélectionneur me dit droit dans les yeux que ce n'est qu'à cause du foot, eh bien, je continuerai à travailler... Si c'est pour autre chose, qu'il me le dise en face, et c'est fini avec lui, prévient Karim Benzema, qui affirme ne plus avoir reçu de préconvocation en équipe de France depuis sa disparition du groupe tricolore. J’ai demandé des explications au sélectionneur. Ça peut durer deux minutes, une explication. Ce n'est pas compliqué, une explication. Je n'ai eu ou vu personne. Rien du tout ! Ça veut donc dire que... (Il réfléchit.) Je ne suis même pas dans les quarante ou cinquante joueurs sélectionnables. Je ne suis peut-être même pas dans les cent...Quand j’ai reçu mon ultime présélection ? Contre l'Arménie pour mon dernier match. Depuis, plus rien. Si c'était vraiment un choix sportif, je serais au moins dans la présélection. Et on m'éliminerait au dernier moment parce que je n'ai pas le niveau… »