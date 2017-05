EdF : Benzema est écoeuré par Valbuena et le dit

Dans : Equipe de France, OL, Ligue 1.

Mathieu Valbuena a récemment confié sa désolation concernant les effets néfastes de l'affaire de sa sextape, et a notamment confié qu'il était prêt à rejouer en équipe de France avec Karim Benzema. Mais si l'on en croit les propos de ce dernier, ce n'est pas demain la veille qu'on reverra le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais et l'attaquant du Real Madrid sous le même maillot.

Karim Benzema ne le cache pas dans un long entretien donné à L'Equipe, il ne pardonne rien à Mathieu Valbuena, et estime que ce dernier lui a salement pourri la vie en le mêlant à une histoire dont Benzema s'estime totalement étranger, même s'il est mis en examen. « Tout est parti de son histoire. On ne sait pas la vérité. En plus, quand je l'entends dire maintenant qu'il est prêt à rejouer avec moi, qu'il ne m'en veut pas... Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez lui ! À l'entendre au départ, je suis une racaille, je l'ai menacé, je lui ai fait peur, tout ce que tu peux inventer... Et, là, il veut rejouer avec moi ! Il dit qu'il n'aurait pas porté plainte s'il avait su que j'étais mêlé à cette histoire. Mais il se fout de la gueule du monde ! Il a pété les plombs ou quoi ! En fait, lui, c'est comme ça. (Il claque des doigts.) Moi, ça fait plus d'un an et demi que je suis son pire ennemi, un mauvais exemple, un voyou, que je dois me faire sanctionner, qu'on me traîne dans la boue, qu'on salit mon nom et ma famille. Ça fait presque deux ans qu'on m'interdit de voir mon meilleur ami (Karim Zenati), sinon on va en prison, et lui, c'est tranquille. Il la ramène, dit qu'on peut rejouer ensemble... Mais il faut qu'il arrête ses conneries ! Et je ne sais pas pourquoi il continue de parler de moi, déjà. Je suis son ennemi, j'ai voulu lui prendre de l'argent... Il faut vraiment qu'il arrête d'inventer. Il me rend fou à continuer de mentir ! Tout ça vient de lui, cette affaire de sextape. Il avait juste à dire la vérité sur ce qui s'est vraiment passé. Derrière, il n'y aurait pas eu tout ça. Il continue à jouer sur plusieurs tableaux. Et n'arrête pas de parler de moi dans toutes ses interviews, comme s'il était mal », explique Karim Benzema, qui n'a visiblement pas l'intention de pardonner à Mathieu Valbuena. Reste à savoir ce que dira finalement la justice, car c'est elle qui aura le dernier mot dans cette histoire nauséabonde.