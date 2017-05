EdF: Benzema dévoile le secret de son amitié avec Macron

Dans : Equipe de France.

Dans la foulée de la victoire d'Emmanuel Macron lors des récentes élections présidentielles, Karim Benzema avait vivement salué, via les réseaux sociaux, le nouveau chef de l'état français. Ce que l'on ne savait pas, c'est que l'attaquant français du Real Madrid connaît bien Emmanuel Macron. Et même s'il ne compte pas sur ce dernier pour retrouver l'équipe de France, Karim Benzema a confié dans L'Equipe comment il avait noué une relation amicale avec le Président de la République.

« Si j’espère qu’Emmanuel Macron influe sur ma situation ? (Il sourit.) Ça n'a rien à voir avec ça ! C'est tout simplement parce que je le connais. D'où ? De Madrid, de Lyon même. Je l'ai déjà vu trois ou quatre fois. On a mangé ensemble. C'est un fan de foot. On a échangé. On est ensuite restés un peu en contact par messages. Je l'ai rencontré la première fois grâce à une connaissance commune à Lyon. Je l'ai connu avant qu'il se lance. Mais on ne va pas commencer à en faire des tonnes là-dessus !, a prévenu Karim Benzema, qui sait cependant que certains vont penser qu’il fait cette annonce afin de plaider sa cause auprès de l’équipe de France. Je ne veux pas jouer sur ce terrain-là. Je n'attends rien de lui. Mais ses phrases sur moi seront peut-être meilleures... Reste que la personne qui fait des choix pour l'équipe de France, c'est uniquement le sélectionneur. C'est de sa part que j'attends des réponses. Pas du président de la République, du Premier ministre, ni même du président de la FFF. » On se souvient que François Hollande et Manuel Valls avaient été, eux, pas très tendres avec Karim Benzema au moment où il avait été décidé de le mettre à l'écart de l'équipe de France.