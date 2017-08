EdF : Benzema boycotté ? Deschamps assume et s'explique

Dans : Equipe de France.

L'absence de Karim Benzema dans le groupe de l'équipe de France pour les matches face aux Pays-Bas et au Luxembourg a provoqué, comme souvent depuis l'Euro 2016, bien des commentaires entre les fans de l'attaquant du Real Madrid et ses opposants. Souvent critiqué pour son choix, Didier Deschamps reste pourtant droit dans ses bottes, et le sélectionneur national n'a aucun mal à justifier son choix de ne plus appeler chez les Bleus Karim Benzema depuis les révélations sur l'affaire de la sextape de Valbuena. DD admet cependant que son choix initial n'était pas simple.

« Ça n’a pas été une des décisions les plus faciles. J’ai bien réfléchi. Je l’ai beaucoup défendu avant et durant cette période, car ça me paraissait logique. J’ai fait une analyse par rapport non à un individu, mais à un groupe. Le collectif a toujours été au-dessus de tout. Après j’ai choisi uniquement en fonction de ce que je pense bien pour l’équipe de France. J’ai toujours agi ainsi. J’ai tranché et j’assume ma décision », a prévenu, dans Le Parisien, Didier Deschamps, qui n'a pas l'intention de céder à une partie de la vox populi et même au président de la Fédération Française de Football, fervent supporter de Karim Benzema.