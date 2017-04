EdF : À peine de retour, Sakho a déjà un objectif avec les Bleus

Dans : Equipe de France, Premier League, Foot Europeen.

Étincelant sous le maillot de Crystal Palace depuis son arrivée en janvier dernier, Mamadou Sakho garde bel et bien l'équipe de France dans un coin de sa tête.

Plus désiré par Jürgen Klopp à Liverpool après son contrôle positif en avril 2016 et son renvoi du stage de pré-saison, Mamadou Sakho a été prêté à Crystal Palace lors du dernier mercato hivernal. Bien lui en a pris puisque le défenseur central a retrouvé la forme. Avec quatre victoires en cinq matchs chez les Eagles, le joueur de 27 ans revient même dans la lumière. Une bonne nouvelle pour Sakho, qui rêve toujours de revenir en équipe de France après sa non-sélection pour le dernier Euro...

« L'Euro 2016 loupé ? Il y a eu de l’incompréhension, de la colère car j’avais énormément bossé mais bon... Je me suis dis : "écoute c’est la vie". J’ai eu un objectif Euro, que j’ai raté, qu’on m’a fait rater. Aujourd’hui, bien évidemment j’ai l’objectif Coupe du Monde. J’ai que 27 ans, je suis jeune, déterminé, j’ai toujours la même envie, je suis toujours la même personne, je ne change pas de mentalité. La concurrence ? Plus on aura de joueurs dans de grosses écuries et plus la France sera conquérante face aux autres nations. À partir du moment où tu es là, t’es dans la course, tu travailles dur... C’est au coach de faire ses choix », a lancé, sur Téléfoot, Sakho, qui espère donc retrouver le groupe France avant le Mondial 2018 en Russie malgré la forte concurrence menée par Koscielny, Varane et Umtiti.