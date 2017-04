Gambardella : L'OM et le MHSC sont en finale !

Dans : Coupe, OM, MHSC, Lens, Auxerre.

Les demi-finales de la Gambardella se disputaient ce dimanche après-midi à Bourges. Et on retrouvera l'Olympique de Marseille et Montpellier en finale au Stade de France. Les Phocéens ont battu le RC Lens aux tirs au but (1-1, 5-3 tab). Marseille, qui n'était plus allé en finale de cette Coupe des jeunes depuis 1979, affrontera le MHSC, qui est venu à bout d'Auxerre en fin de match (2-1). Les deux formations se joueront donc la succession du Monaco de Mbappé le 27 mai prochain.