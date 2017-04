PSG-ASM : Un clash redouté entre Ultras du PSG avec des Ultras de l'OL

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, OL, Monaco, PSG.

Les autorités ont décidé de classer la finale de ce samedi soir au Parc OL entre le PSG et l'AS Monaco en match à haut risque, ce qui impose donc la présence massive des forces de l'ordre. Non pas que les supporters du Paris Saint-Germain et ceux de Monaco veuillent en découdre, mais c'est plutôt des incidents entre Ultras du PSG qui ont poussé les organisateurs à prendre des mesures afin d'éviter de gros soucis.

D'après L'Equipe, une centaine d'anciens supporters du PSG issus de la tribune Boulogne pourraient tenter de venir en découdre à Lyon avec des Ultras d'Auteuil. Et ces derniers auraient le soutien actif d'Utras lyonnais, notamment ceux issus de la tribune Sud avec qui ils sont proches. Depuis vendredi, des spotters de la police sont présents dans la capitale des Gaules afin d'éventuellement repérer quelques têtes connues et susceptibles de provoquer des incidents.

Pour mémoire, si 6.000 fans de l'AS Monaco sont attendus au stade du Parc OL, c'est près du double qui viendra soutenir le Paris Saint-Germain pour cette finale de la Coupe de la Ligue. A noter que la délégation du Collectif Ultras Paris est parti ce samedi matin dans dix bus qui seront bien encadrés en arrivant à Lyon, même si le CUP se tient de manière parfaite depuis le début de la saison.