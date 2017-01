Le PSG frappe fort, mais vraiment très fort à Bordeaux

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, Bordeaux, PSG.

Grâce à un véritable festival offensif inspiré par Di Maria et Cavani, et notamment trois coups de canon terribles, le PSG s’est imposé 1-4 à Bordeaux et s’est très logiquement qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue.

On ne rigole pas avec les Trophées à Paris, et lorsqu’une finale approche, le PSG montre souvent son meilleur visage. Cela a été le cas ce mardi soir à Bordeaux, où les Girondins ont tout donné pour s’accrocher pendant 45 minutes, avant de craquer après le repos. En première période, un Di Maria transformé inscrivait un coup-franc splendide des 25 mètres, d’une frappe à la fois enroulée et frappée qui ne laissait aucune chance à Prior (0-1, 19e). Toutefois, Bordeaux égalisait sur un but entaché d’un hors jeu de Kamano, qui remettait ensuite le ballon pour la finition de Rolan (1-1, 32e).

Après la pause, le PSG frappait fort avec notamment un véritable missile de Cavani barre rentrante, sur un service de Lucas en profondeur (1-2, 60e) puis un but de renard des surfaces de l’Uruguayen sur un corner (1-3, 74e). Di Maria, transformé depuis la reprise et l’arrivée de Draxler, clôturait le score d’un tir fusant à ras de terre qui terminait au fond des filets avec l’aide du poteau (1-4, 81e). La démonstration était terminée, et les Parisiens vont, en attendant de se préparer pour jouer Monaco dimanche, regarder les joueurs de la Principauté affronter Nancy pour l’autre place en finale.