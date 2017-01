Le PSG écrase Metz, mais que 2 à 0

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, PSG, Metz.

Dans un match qu'ils ont dominé de la tête et des épaules, et malgré une nombre incalculable d'occasions, les joueurs du PSG ne se sont imposés "que" 2 à 0. Paris rejoint Nancy, Monaco et Bordeaux dans le dernier carré de la Coupe de la Ligue.

Après le 7-0 infligé à Bastia le week-end dernier en Coupe de France, le Paris Saint-Germain avait visiblement encore le désir de faire mal à son adversaire mercredi soir en Coupe de la Ligue. Mais si Metz a été outrageusement dominé, les Lorrains ont limité la casse, sans jamais cependant pouvoir avoir le moindre espoir. Car si Edinson Cavani faisait son grand retour, El Matador a vendangé quelques énormes occasions, tandis que ses coéquipiers se montraient trop gourmands en faisant souvent le geste de trop dans la surface.

Et c'est finalement Thiago Silva qui trouvait par deux fois la solution, le capitaine du PSG trompant à deux reprises le portier de Metz sur une reprise de la tête (27e et 72e). Difficile de tirer des enseignements d'un tel match, car si le PSG a fait le boulot en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue, le score de 2-0 est forcément presque décevant compte tenu du scénario de cette rencontre. Cela n'empêche pas Paris d'enchaîner une quatorzième victoire consécutive en Coupe de la Ligue.