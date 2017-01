CdL : Sochaux chasse la neige avant Monaco

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, Monaco.

La neige est tombée et continue de tomber sur Sochaux, et la pelouse du Stade Bonal était toute blanche ce mardi matin. A quelques heures du quart de finale de la Coupe de la Ligue, des agents multiplient les passages pour déblayer le terrain, alors que la neige devrait cesser de tomber dans l’après-midi. Pour l’heure, la tenue du match n’est pas remise en cause.