CdL : Nancy refroidit brutalement Nantes et rêve encore

Face à une formation nantaise en pleine forme depuis le changement d'entraîneur, Nancy a décroché son ticket pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Un vrai coup de froid pour les Canaris.

Depuis que Conceiçao avait remplacé Girard sur le banc du FC Nantes, la formation de Loire-Atlantique n'avait plus connu le parfum de la défaite. Et la réception de Nancy ce mardi soir à la Beaujoire s'annonçait plutôt pas mal pour les Canaris qui restait sur quatre victoires de rang. Mais dans le camp d'en face, les Lorrains avaient clairement l'intention de faire un coup. Et c'est ce qu'ils ont fait en foudroyant en première période les Nantais. C'est d'abord Dale qui ouvrait le score (0-1, 31), avant que dans le temps additionnel Cuffaut ne double la mise (0-2, 45e+2).

Dès la reprise, le FC Nantes se ruait à l'assaut du but de l'ASNL, mais ne parvenait jamais à trouver la faille. Peu à peu l'étau se desserrait et même si les joueurs de Conceiçao avaient la maitrise du ballon, ils se montraient trop maladroits pour espérer retourner la situation. Et devant ses quatre supporters venus à la Beaujoire, Nancy pouvait fêter sa qualification pour le dernier carré de la Coupe de la Ligue. La dernière fois que la formation lorraine s'était invitée en demi-finales, c'était en 2006 et Nancy avait ensuite gagné la Coupe de la Ligue.